AB iki doz aşı olanlara sınırlarını açacak: Listede Sinovac yok

Avrupa Birliği (AB), iki doz Covid-19 aşısı yaptırmış olanlara sınırlarını açma kararı aldı. Birliğin kabul ettiği aşılar arasında Türkiye’de de kullanılan Sinovac yer almıyor.

Fotoğraf: Reuters

AFP’nin haberine göre üye devletler, seyahat ettiği yere vardıktan en az 14 gün önce aşının son dozunu olmuş kişilerin ülkeye girişine izin verecek. Söz konusu kararın perşembe günü hayata geçirileceği bildirdi.

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Şu anda yalnızca Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, İsrail ve ‘karşılıklılık’ şartına bağlı olarak Çin’den gelenler aşı olup olmadığına bakılmaksızın AB ülkelerine seyahat edebiliyor.

Sinovac’ı henüz onaylanmadı

BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarını onaylayan Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sinovac aşılarıyla ilgili incelemesi devam ediyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “27 üye ülkenin tümü, EMA tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir” demişti.