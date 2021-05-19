Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB iki doz aşı olanlara sınırlarını açacak: Listede Sinovac yok

Avrupa Birliği (AB), iki doz Covid-19 aşısı yaptırmış olanlara sınırlarını açma kararı aldı. Birliğin kabul ettiği aşılar arasında Türkiye’de de kullanılan Sinovac yer almıyor.

Fotoğraf: Reuters

AFP’nin haberine göre üye devletler, seyahat ettiği yere vardıktan en az 14 gün önce aşının son dozunu olmuş kişilerin ülkeye girişine izin verecek. Söz konusu kararın perşembe günü hayata geçirileceği bildirdi.

Reklam

Şu anda yalnızca Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, İsrail ve ‘karşılıklılık’ şartına bağlı olarak Çin’den gelenler aşı olup olmadığına bakılmaksızın AB ülkelerine seyahat edebiliyor.

Sinovac’ı henüz onaylanmadı

BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarını onaylayan Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sinovac aşılarıyla ilgili incelemesi devam ediyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “27 üye ülkenin tümü, EMA tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir” demişti.

Reklam

Çin aşısıyla sürü bağışıklığı zor

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Aşılama oranı en yüksek ülkede vaka sayısı bir haftada ikiye katlandı

Rus aşısı hakkında ne biliyoruz?

Araştırma: Sinovac’ın iki doz etkinliği BioNTech’in tek dozundan bile düşük

SON HABERLER

Bu kriminal ‘reality show’u niye izliyoruz?

AKP gerçekten ‘bir kamera, bir tripod’ karşısında çaresiz kalıyorsa bunun nedeni, adalet arayışındaki çaresizliğin milyonlarca insanı bir mafya babasının üstü kapalı tehditlerinden ümit devşirmeye mecbur bırakmasıdır…

Çin aşısıyla sürü bağışıklığı zor

Avustralya’daki bir araştırmaya göre Covid-19’a karşı etkinliği yüzde 60’ın altındaki aşılarla sürü bağışıklığının elde edilmesi mümkün değil. Buna göre Türkiye’nin ağırlıklı olarak kullandığı Çinli Sinovac aşısı sürü bağışıklığı üretmede yetersiz kalabilir.