Aşılama oranı en yüksek ülkede vaka sayısı bir haftada ikiye katlandı

Covid-19’a karşı aşılama oranı en yüksek ülke Seyşeller’de aktif vaka sayısı geçen hafta ikiye katlandı. Aşılamanın bazı bölgelerde vakaları azaltmakta yeterli olmayabileceğine dair endişeler arttı.

Fotoğraf: Reuters

Afrika’nın doğusundaki 100 bin nüfuslu tropik adada, aşılama ağırlıklı olarak Çin’in Sinopharm ve AstraZeneca lisansıyla Hindistan’da üretilen Covishield’le yapıldı.

Reklam

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mevcut durumda aşılamanın başarısız olduğuna dair bir çıkarım yapmanın mümkün olmadığını, değerlendirmelere devam edildiğini bildirdi. DSÖ yetkilisi Kate O’Brien Seyşeller’deki yetkililerle doğrudan temas halinde olduklarını, bölgedeki suş ve vakaların durumu gibi faktörlere bakılarak detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Ana gelir kaynağı turizmde yeni sezonu kaçırmamak için, Çin’den gelen bağışlarla ada halkı hızla aşılanmış, Covishield’in de devreye girmesiyle aşılama oranı yüzde 69’a ulaşmıştı. Bu, şu an dünya genelindeki en yüksek oran.

Ancak sağlık yetkilileri geçen hafta vaka sayısının iki kattan fazla artarak 2 bin 486’ya çıktığını duyurdu. Bunların yüzde 37’si iki doz aşıyı tamamlamış kişiler.

Reklam

Seyşeller’de iki dozu tamamlananların yüzde 57’si Sinopharm’la, geri kalansa Covishield’le aşılandı. Aşılıyken Covid-19’a yakalananlardan şimdiye kadar ölen yok.

Önlem olarak okullar kapatıldı, spor etkinlikleri iptal edildi ve ev içi toplaşmalar yasaklandı.

Uzmanlara göre vaka artışı muhtemelen geçen şubatta ortaya çıkan Güney Afrika varyantından kaynaklandı.