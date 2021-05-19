Çin aşısıyla sürü bağışıklığı zor

Avustralya’daki bir araştırmaya göre Covid-19’a karşı etkinliği yüzde 60’ın altındaki aşılarla sürü bağışıklığının elde edilmesi mümkün değil. Buna göre Türkiye’nin ağırlıklı olarak kullandığı Çinli Sinovac aşısı sürü bağışıklığı üretmede yetersiz kalabilir.

Fotoğraf: Reuters

Kirby Enstitüsü’nün çalışmasına göre, yüzde 90 üstünde etkinliğe sahip aşılarla toplumun yüzde 66’sını aşılamak sürü bağışıklığı yaratmaya yetiyor.

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Sinovac’ın etkinliği yüzde 50.7-56 aralığında ölçülmüştü. Türkiye’nin sipariş ettiği diğer aşılar BioNTech ve Sputnik V’te sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 91.4 etkinlik oranları açıklanmıştı. Ancak henüz Dünya Sağlık Örgütü’nden onay alamayan Sputnik V’le ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak alanında önde gelen bazı bilim insanları Rus aşısının etkinliğini sorgulamış, araştırma protokollerinin açıklanmasını istemişti.

Aşıların etkinlik oranı ile sürü bağışıklığı arasındaki ilişki son dönemde vaka sayısında hızlı artış görülen Seyşeller’in durumuyla gündeme geldi. Bilim insanları, Covid-19’a karşı aşılama oranı en yüksek ülke Seyşeller’de aktif vaka sayısının son haftalarda katlanarak artmasının nedenlerini araştırmaya başladı.

Afrika’nın doğusundaki 100 bin nüfuslu tropik adada, toplumun yüzde 57’si Çin’in Sinopharm ve yüzde 43’ü AstraZeneca lisansıyla Hindistan’da üretilen Covishield’le aşılandı. Şimdiye kadar toplumun yüzde 72’sine ilk doz aşı vurulurken, yüzde 62’nin iki dozluk aşıları tamamlandı.

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Ülkede son dönemde iki kattan fazla artan vakaların yüzde 37’si, hastaneye yatırılan hastalarınsa yüzde 20’si iki doz aşıyı tamamlamış kişiler.

Kirby Enstitüsü’nün araştırmasını bir makaleyle anlatan biyogüvenlik profesörü C. Raina MacIntyre, “Bu nasıl olabilir” diye sorduktan sonra ülkenin sürü bağışıklığı eşiğini henüz geçmemiş, kullanılan aşılarla yüzde 62 düzeyindeki aşılamanın yetersiz kalmış olabileceğini belirtti. Profesöre göre kullanılan iki aşının düşük etkinliği nedeniyle sürü bağışıklığı oluşmamış da olabilir. Keza Sinopharm’ın etkinliği yüzde 79, Covishield ise yüzde 62-70 arası.

Araştırmaya göre kullanılan aşının etkinliği yükseldikçe, sürü bağışıklığı yaratmak için aşılanması gereken toplam nüfus azalıyor.

Yüzde 60-70 etkinlik aralığında bir aşı kullanılıyorsa nüfusun tamamının aşılanması gerekiyor. Yüzde 90 üstü etkinlikte bu yüzde 66’ya kadar düşüyor.