Kayıp sanılan Ravilious tablosu 82 yıl sonra sergilenecek

Britanyalı ressam Eric William Ravilious’un (1903-1942), 2’nci Dünya Savaşı yıllarından beri kayıp olduğu düşünüldükten sonra, 2018’de satılan tablosu ‘Mackerel Sky’ sergilenecek.

Fotoğraf: BBC

İlk sahibinin 1939’da satın aldığı tablodan 2018’e kadar ‘haber alınamamış’, kayıp olarak değerlendirilmişti. 2018’de ortaya çıkan tablo, şimdiki sahibi tarafından satın alınmıştı. Sahibi, Hastings’teki sanat galerisine tabloyu yeni sergileri ‘Seaside Modern’da sergilenmek üzere ödünç verdi.

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Küratör ve sanat tarihçisi James Russell, “Tablonun sergide yer alması Ravillious hayranları için heyecanlandırıcı ve müthiş bir haber. 82 yıl sonra (1939’dan beri) ilk kez kamuoyu görme şansı bulacak. 1938 tarihli tablo sadece ilk olarak bizim sergide yer alacak” dedi.

Rusell,tablonun 250 bin sterlin (2.97 milyon lira) değerinde olduğunun da altını çizdi.

Sergi 27 Mayıs Perşembe günü açılacak.