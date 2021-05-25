Sosyal yardımı ‘dalga konusu’ yapan belediye görevlisi işten çıkarıldı

İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi, sosyal yardım alan vatandaşlarla dalga geçtiği görüntüleri yayınlanan personelin işine son verdi.

Twitter’da dolaşıma giren ve ne zaman çekildiği bilinmeyen videoda, belediye personelinin ‘Gençliğe Hitabe’nin sözlerini değiştirerek belediyeye yardım için başvuranlara uyarladığı görülüyor.

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“Bu bizim en büyük vazifemizdir, herkese koli vermek. ‘Koli koli koli’ diye ağlayanlara, ‘Alın ulan kolinizi’ demektir” diyor.

Başakşehir belediyesi sosyal yardımlaşma müdürlüğü personeli Fatma Yüksel amirinin koltuğuna oturup gençliğe hitabeyle dalga geçip yoksul vatandaşlarla alay etti pic.twitter.com/WVIEwlcEgV — RULING (@atavrattroll) May 25, 2021

Görüntüler üzerine açıklama yayınlayan Başakşehir Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli Fatma Yüksel’in söylemlerinin ‘iş ahlakı ve iyi niyetle bağdaşmadığını’ belirterek işten çıkarıldığını kaydetti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Personelin alınan savunması ve yapılan araştırmanın ardından bir süredir psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi. Bu üzücü olayın personelin içinde bulunduğu psikolojik durumu istismar ederek organize edildiği anlaşılmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kasten aşağılayan bu organize plana karışanlar hakkında ilgili adli mercilerden bilgi alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Videoda metin okuyan, okunan metni okuyanın eline tutuşturan, videoyu çeken ve sosyal medyada bazı hesaplarla birlikte yerel haber sitelerine servis eden personel hakkında kurum içi soruşturma başlatılmış, hepsinin işine son verilmiştir. Bu suça iştirak eden personel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.”