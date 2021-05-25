Sedat Peker’in kardeşi serbest bırakıldı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker ve koruma görevlisi Yunus Olcay, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayeti kayda geçirilmedi

Peker Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir.” dedi.

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Kardeşim Atilla PEKER adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir. — Sedat Peker (@sedat_peker) May 25, 2021

İkili 23 Mayıs’ta Muğla’nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınmıştı. Atilla Peker’in arabasında ve kaldığı villada ruhsatsız tabanca ve iki şarjör bulunduğu belirtilmişti. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150’şer lira ceza uygulanmıştı.

Sedat Peker: Kutlu Adalı’nın cinayetine değineceğiz

Sedat Peker 7’nci videosunda Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayeti hakkında konuşurken kardeşinden de bahsederek şunları kaydetmişti: “1996’da (Kıbrıslı gazeteci) Kutlu Adalı’nın cinayetine değineceğiz dedik, söz namus… Korkut Eken’le Mehmet Ağar’la hep beraberiz… (O dönem Ağar emniyet genel müdürüydü, Eken de emniyete bağlı özel harekatın başıydı) O zaman genciz, vatanseveriz… Bana dedi ki ‘Kıbrıs’ta bir adam var, bu Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor. Bana iki profesyonel bul.’ Bi doldur boşalt, bi doldur boşalt bizi… ‘Kendi öz kardeşimi vereceğim’ sana dedim. ‘Atilla Peker’i…’ dedim, ‘Çok iyidir bu işte, uzmandır. Sokaklardan yetişti.’ THY biletlerden bakabilirler; Korkut Eken ve Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler… Ama yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam, bugünleri görmüş, bunun için çalışmış, Rumlara ülkeyi satacağı falan yok. Hep böyle yapıyorlar; vatanseverlik vatanseverlik milleti coşturuyorlar, herkesin birbirine sokuyorlar. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra… Korkut abi dedi, ‘Tekrardan gideceğiz.’ Sonradan bunlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle.. ‘Abi..’ dedim, ‘Halloldu o iş…’ Ben öldürsem öldürdüm derdim. Allaha yemin olsun, söyle oldu. Orada bir yeri soymuşlar, adam bunu yazıyor, kumarın, uyuşturucunun Kıbrıs’ı gitgiden ele geçirdiğini anlatıyor… ‘Kıbrıs’ı Rumlara satıyor’ diyorlar…”