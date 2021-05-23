Sedat Peker’in kardeşi gözaltına alındı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker ve koruma görevlisi, Muğla’nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre polis, Atila Peker’in Kayaköy Mahallesi’ndeki villada kaldığını belirledi.

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52 yaşındaki Atilla Peker ve Yunus O., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Peker’in arabasında ve villada ruhsatsız tabanca ve iki şarjör bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber üzerine Sedat Peker şu tweet’i attı.

Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; korkut ekenle mehmet ağarı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? — Sedat Peker (@sedat_peker) May 23, 2021

Ne olmuştu?

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 5’inci videosunu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Her hafta canını bir kere yakacağım” diyerek çeşitli iddialar paylaşan Peker “Savcılar harekete geçerse tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenir” demişti. Peker, “Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür” başlığıyla yayınladığı 6’ncı videosunda bir buçuk senedir ‘sıkıntılar’ yaşadığını, ‘acılar çektiğini’ ifade eden Peker, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” diye konuşmuştu.

Son videosunu bu sabah öncekilerden farklı bir mekandan yayınlayan Peker ‘yoklama’sını yaptıktan sonra, “Bugün çok çok çok ama çok ciddi konular bölümüne giriş yapmaya başlayacağız” dedi.

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayeti hakkında konuşurken kardeşinden de bahseden Peker şunları kaydetti: “1996’da (Kıbrıslı gazeteci) Kutlu Adalı’nın cinayetine değineceğiz dedik, söz namus… Korkut Eken’le Mehmet Ağar’la hep beraberiz… (O dönem Ağar emniyet genel müdürüydü, Eken de emniyete bağlı özel harekatın başıydı) O zaman genciz, vatanseveriz… Bana dedi ki ‘Kıbrıs’ta bir adam var, bu Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor. Bana iki profesyonel bul.’ Bi doldur boşalt, bi doldur boşalt bizi… ‘Kendi öz kardeşimi vereceğim’ sana dedim. ‘Atilla Peker’i…’ dedim, ‘Çok iyidir bu işte, uzmandır. Sokaklardan yetişti.’ THY biletlerden bakabilirler; Korkut Eken ve Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler… Ama yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam, bugünleri görmüş, bunun için çalışmış, Rumlara ülkeyi satacağı falan yok. Hep böyle yapıyorlar; vatanseverlik vatanseverlik milleti coşturuyorlar, herkesin birbirine sokuyorlar. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra… Korkut abi dedi, ‘Tekrardan gideceğiz.’ Sonradan bunlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle.. ‘Abi..’ dedim, ‘Halloldu o iş…’ Ben öldürsem öldürdüm derdim. Allaha yemin olsun, söyle oldu. Orada bir yeri soymuşlar, adam bunu yazıyor, kumarın, uyuşturucunun Kıbrıs’ı gitgiden ele geçirdiğini anlatıyor… ‘Kıbrıs’ı Rumlara satıyor’ diyorlar…”