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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter’dan şunları kaydetti: “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.”

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İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 123.88, Ankara’da 123.02, İzmir’de 72.75 oldu.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars olurken en az vaka Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin’de görüldü.

Bakan Koca’nın aktardığına göre son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman.

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Güncellenecek…

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