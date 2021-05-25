Türkiye’nin kömür santralleri hava kirliliğinde zirveye oynuyor

Düşünce kuruluşu Ember’in raporuna göre, Türkiye kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliğinin en yüksek olduğu üç ülkeden biri.

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Ember Elektrik ve İklim Veri Analisti Ufuk Alparslan imzasını taşıyan çalışmada, Türkiye’de hangi termik santralin emisyon standartlarına uygun olduğunu bilmenin zorluğundan bahsediliyor. Bunun nedeni ise Türk hükümetinin bu bilgileri ticari sır olarak kabul etmesi. Çalışmada Türkiye’nin 2020 yılında kömürle üretim yapan bazı termik santralleri kapatmasına rağmen, bu santrallerin birkaç ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geçici faaliyet izni aldığı ve hala faal durumda olduğunun altı çiziliyor.

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NEW | Turkey, Ukraine and Western Balkan countries lead Europe for coal power air pollution.



Despite the danger to health, dirty coal continues to be propped up in these regions through direct subsidies or neglect of emission standards.https://t.co/XKIe5IXe8x pic.twitter.com/YA3v8GLwUR — Ember (@EmberClimate) May 25, 2021

Hava kirliliği verilerinin değerlendirildiği analizde kömür santralleri, üç kirletici (SO2, PM10, NOx) göz önünde bulundurularak şöyle sıralanıyor:

-PM10 kirliliğinin büyük bölümü Ukrayna’daki santrallerden kaynaklı. Ukrayna’da faaliyet gösteren sekiz santral, PM10 açısından en fazla kirlilik yayan on santral arasında.

– SO2 (kükürt dioksit) kirliliğinde, Ukrayna (%27), Türkiye (%24), Sırbistan (%15) ve Bosna Hersek (%11) liste başı.

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– NOx (azot) kirliliğinde ise Türkiye Avrupa toplamının beşte birini oluşturuyor. Türkiye’yi Almanya (%16), Ukrayna (%16) ve Polonya (%14) izliyor.

Alparslan’ın çalışmasındaki değerlendirmesi ise şöyle:

“Ukrayna, Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri, Avrupa’da kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliğinde öne çıkmaktadırlar. Kömür santrallerinin havaya yaydığı kirlilik binlerce kilometreye ulaşabiliyor. Temiz enerji alternatiflerinde çok yüksek potansiyele sahip bu ülkelerin kaynaklarını, emisyon standartlarına uyum sağlamak için yüksek maliyetli rehabilitasyon yatırımları ve kömür teşvikleri yerine enerji dönüşümünü daha da hızlandıracak yatırımlara yönlendirmesi gerekiyor.”