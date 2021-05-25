BioNTech’te iki doz arası 12 haftaya çıkarılabilir

Bilim kurulunun, BioNTech aşısında ikinci dozun ilk dozdan 12 hafta sonra vurulması seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

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Sabah’tan Burak Çelik’in haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in görüşmesinde, Britanya’daki bir araştırma masaya yatırıldı.

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Bu araştırmaya göre BioNTech aşısının iki dozunu 12 hafta arayla olan 80 yaş üstü kişiler, üç hafta arayla olanlara göre 3.5 kat daha fazla antikor üretiyor.

Araştırmacılar, 12 hafta aralıkla yapılan aşılamada Covid-19’a karşı bağışıklığın daha uzun süre devam edebileceği ihtimalinin bulunduğunu ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de açıklamıştı.

Britanya’da iki doz arasında 12 hafta bekleme kararı, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle zorunluluktan doğmuş, daha sonra BioNTech aşısında ilk dozun da yüksek koruma sağladığı görülünce uygulama devam etmişti.

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Bilim kurulunun Türkiye’ye taşımak için değerlendirdiği uygulamaya göre, haziranda gelecek BioNTech aşıları için ikinci doz randevuları 12 hafta sonrasına verilecek. Daha önce BioNTech ikinci doz aşı randevularını altı-sekiz hafta sonrasına alanların randevuları ise geçerli olacak.

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş uygulamayla ilgili şöyle konuştu: “BioNTech aşılaması 12 hafta arayla gerçekleştiğinde Türkiye’de çok daha hızlı aşılama yapılmış olur ve tek doz aşısını yaptıranlar haziranda 50 milyona yaklaşır. Toplumsal bağışıklık yüzde 80’e ulaşır. Kısa sürede 20 yaş üstü herkes aşılanır ve eylüle mutlu şekilde gireriz.”