Bloomberg: Erdoğan’a destek en düşük seviyede

Bloomberg ajansı Türkiye’deki son anket çalışmalarını analiz ederek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verilen desteğin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu yazdı.

Fotoğraf: Reuters

ABD merkezli ajans ‘Ekonomik kriz büyürken, Erdoğan’ın anket oranları bütün zamanların en düşük seviyesini gördü’ başlığı ile yayınladığı haberinde, hükümetin ekonomiye karşı tutumunun halkta hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etti. Ayrıca Erdoğan destekçisi büyük bir grubun AKP’den de vazgeçtiği belirtildi.

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‘Muhalefet seçmene yuva sağlayamadı’

Eski Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasından sonra liranın dolar karşısında yüzde 13 değer kaybettiğine dikkat çekilen haberde, “Merkez Bankası’nın itibarını yeniden sağlamaya çalışan Ağbal’ı görevden alma kararı, yatırımcıların Türk piyasalarına olan hevesini hızlı bir şekilde tersine çevirdi” dendi.

Erdoğan destekçisi büyük bir grubun AKP’den vazgeçtiğinin belirtildiği haberde, muhalefete de eleştiri vardı: “Muhalefet partileri, şu ana kadar Türkiye’nin geleceğine büyük ihtimalle karar verecek olan bu seçmenlere yuva sağlayamadı.”

‘Popülarite aralığı açılıyor’

AKP’nin yanı sıra Erdoğan’ın bizzat kendisinin de eşi görülmemiş bir düşüş yaşadığı belirtilen analizde “Erdoğan ile cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki potansiyel rakipleri arasındaki popülarite aralığı açılıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

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İmamoğlu ve Yavaş 10 puan önde

Bloomberg, Metropoll anketine göre yaptığı değerlendirmede, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Erdoğan’dan 10 puandan fazla yarışı önde götürdüğünü” belirtti. İmamoğlu ve Yavaş’ın yanı sıra “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan’dan daha iyi performans gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘Ortak aday’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ortak bir aday üzerinde anlaşmaya öncülük etmesi beklendiği belirtilen haberde “Anket şirketlerine göre, yükselen enflasyon, artan işsizlik ve Covid-19 önlemlerinin bir kombinasyonu AKP’nin seçmen tabanında kayba yol açtığı aktarıldı” dendi.