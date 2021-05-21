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Yaramazlara biraz batar!

Seçim senaryosu: İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan’a 10 puandan fazla fark atıyor

MetroPOLL araştırma şirketinin senaryo kurarak düzenlediği ankete göre olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 10 puandan fazla fark atıyor.

Fotoğraf: Reuters

MetropPOLL, Türkiye’nin Nabzı araştırmasında 28 ilden 1752 kişiyle görüşerek anket düzenledi. Ankette, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz” diye soruldu.

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Adaylar, Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu olduğunda katılımcıların yüzde 39’u Erdoğan’a, yüzde 50’si ise İmamoğlu’na oy vereceğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 49’u Erdoğan karşısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’a, yüzde 43’ü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, yüzde 40’ı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini belirtti.

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