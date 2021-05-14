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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den Erdoğan’a: Getir sandığı helalleşelim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Getir sandığı helalleşelim” diye seslendi.

Erdoğan, bugünkü açıklamasında, kısıtlamalardan etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını belirterek “Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.

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İYİ Parti lideri, Erdoğan’ın açıklamasından dakikalar sonra Twitter hesabında çağrıda bulundu.

Akşener şunları kaydetti: “Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim.”

Erdoğan: Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz

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