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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Haziranda tedbirler gevşetilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ takviminin uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

Erdoğan, niyetlerinin bu ayın sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmek olduğunu belirterek “Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı, “Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: “Kısıtlamalardan etkilenen esnafımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarımızı seferber ederek sosyal destekleri artırdık.”

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