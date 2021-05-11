Yazı rahat geçirmenin formülü: Az değil hiç temas

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Ramazan Bayramı’nda aynı apartmanda yaşayanların da birbirini ziyaret etmemesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar tam kapanmaya gitmişti. 13-15 Mayıs tarihlerindeki Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı nedeniyle ziyaretler yapılmayacak. Kapanmanın da etkisiyle vaka sayısı 60 binden 15 binin altına düştü ancak yine de turizm sezonu öncesi bu sayı yeterli görünmüyor.

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DHA’ya konuşan Prof. Dr. Tezer, devam eden kısıtlamaları hatırlatırken, “Apartman içerisinde de bayram ziyaretlerinin yapılmaması gerekiyor” dedi.

Bilim kurulu üyesi, yaz aylarını rahat geçirebilmek için bayramlarda da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bu bayramda da temastan kaçınılması gerektiğini aktardı.

Profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Havalar sıcak olduğu için evlerde bayramlaşma gerçekleşmiyor ama bizim istediğimiz temasın olmaması, açık hava da olsa temas edilmesin, kalabalık bir araya gelinmesin, yakın temas sağlanmasın. ‘Az sayıda ziyaretçi olabilir’ demiyorum. Hiç ziyaretçi olmayacak, kendi çekirdek ailenizle kalmaya devam edeceksiniz.”