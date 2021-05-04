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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: ‘Tam kapanma’ sonrası üç aşamalı ‘açılma’

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından, kısıtlamaların nasıl devam edeceği konusunda hazırlık yapılıyor.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberinde, şu an 100 bin nüfusta haftalık 400 vaka görüldüğü, bunun bayram sonrasında 100’ün altına düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

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Haberde, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerin 17 Mayıs’ta sona erecek tam kapanmanın ardından hangi önlemlerin alınacağını masaya yatırdığı kaydedildi.

Buna göre tam kapatmanın ardından, önce okullar açılması ve sınavların başlaması gerektiği dile getirildi.

İkinci aşamada, ‘tek dükkân’ olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği, sonrasında ise kafe ve restoranların masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılması gündemde olduğu öne sürüldü.

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