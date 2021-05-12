Erdoğan’dan ‘normalleşme’ mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın ardından normalleşme sürecinin başlayacağını söyledi.

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Ülke çapında 29 Nisan’da başlayan tam kapanma süreci, 17 Mayıs’ta sonra erecek. Daha sonra ise kontrollü bir normalleşme dönemine girilmesi bekleniyor.

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Bayram nedeniyle video mesaj yayınlayan cumhurbaşkanı, her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçirseler de güzel günlerin kendilerini beklediğini ifade etti.

Salgından yıl bitmeden umut ettiklerini belirten Erdoğan, ‘artan vaka, yoğun bakım ve ölüm sayıları nedeniyle millete olan sorumluluklarının gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını’ kaydetti.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.”