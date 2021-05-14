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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu da seçim istedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim talebinde bulundu.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü açıklamasında, kısıtlamalardan etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını belirterek, “Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.

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CHP’nin ittifak ortağı İYİ Parti’nin genel başkanı Meral Akşener de Erdoğan’a, “Getir sandığı helalleşelim” diye seslenmişti.

CHP lideri ise şunları kaydetti: “Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!”

Akşener’den Erdoğan’a: Getir sandığı helalleşelim

Erdoğan: Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz

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