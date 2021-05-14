Kılıçdaroğlu da seçim istedi!

Gazze şeridine hava harekatına hız kesmeden devam eden İsrail’in farklı etnik toplulukları arasında bir arada yaşama ve hoşgörü olasılığına olan inancı yeniden tesis etmek amacıyla ülke çapında Arap ve Yahudiler çok sayıda etkinlik ve girişimler sahneleniyor.