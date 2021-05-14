Kılıçdaroğlu da seçim istedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim talebinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü açıklamasında, kısıtlamalardan etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını belirterek, “Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.
CHP’nin ittifak ortağı İYİ Parti’nin genel başkanı Meral Akşener de Erdoğan’a, “Getir sandığı helalleşelim” diye seslenmişti.
CHP lideri ise şunları kaydetti: “Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!”