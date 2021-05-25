Diken

Yaramazlara biraz batar!

Halit Ayar cinayetinde istinaftan taraflara ret

İstanbul’da iki yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar’ı öldürmekten hüküm giyen iki kişinin istinaf talebi reddedildi.

AA’nın haberine göre tarafların talebini değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun buldu.

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İstinafın kararında, delil ve işlemlerde bir eksiklik bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, yerel mahkemece kurulan hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı kaydedildi.

Kararda, tarafların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği belirtilerek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği belirtildi. Dairenin oy birliğiyle aldığı karar, Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere verildi.

Halit Ayar cinayeti

Ayar ve arkadaşları, 7 Eylül 2019’da Beyoğlu ilçesindeki Tünel tramvay durağında iki kişinin saldırısına uğramıştı. Ayar hayatını kaybederken, saldırganlar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal tutuklanmıştı. İki saldırganın da açık cezaevinden izinli çıktığı belirlenmişti. İki sanığa Eylül 2020’de ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

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Sanıklara, Ayar ve arkadaşlarına yönelik ‘birden fazla kişiyle birlikte gece vakti silahla yağmaya teşebbüs’ suçundan 29 yıl üçer ay hapis de verilmiş, iki kişiye yönelik ise ‘nitelikli öldürmeye teşebbüs’ suçundan hüküm kurulmamıştı. Cumhuriyet savcısı ve taraf avukatları istinaf başvurusunda bulunmuştu.

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