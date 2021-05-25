Diken

Yaramazlara biraz batar!

İkizdereli iş makinelerini durdurmak için ağaca tırmandı!

AYŞEGÜL KASAP

@aysegul_kasap

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı direnen yöre halkından iki kişi gözaltına alındı, üç kişi de ifadeye çağrıldı.

İfadeye çağrılanlardan Bestan Albayrak’ın Diken’e anlattığına göre sabah saatlerinde inşaat alanına giden İkizderelilere jandarma müdahale etti. Ömer Tuncer ve Yüksel Fazlıoğlu gözaltına alındı. Gerekçe olarak iş makinelerinin çalışmasını engellemek gösterildi.

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Ağaçta bir kişi olduğu için iş makineleri ilerleyemiyor

Albayrak şunları söyledi: “Arkadaşımla ben yoluna karşısına geçtik. Bu nedenle bizi yakalayamadılar. Jandarma bizi almaya gelemeyince fotoğraflarımızı çekmiş. Sonra arayıp ifadeye çağırdılar. Avukatımızı bekliyoruz.”

İnşaat alanına giden bir diğer isim ise İkizdereli Ali Akyıldız’dı. Akyıldız ağaca çıktığı için iş makinelerinin çalışması durdu. Jandarma Akyıldız’ı ağaçtan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak Akyıldız, “Çalışma durmadan inmeyeceğim” dedi.

Ağaçta direniş… / Fotoğraf: Diken

İkizdereli Albayrak, “Jandarma ağaca tırmanamadığı için Ali Akyıldız’ı gözaltına alamadı. O ağaçta olduğu için iş makineleri de ilerleyemiyor şu anda.”

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İkizdereliler son ağaç kalana kadar direnişi sürdürmekte kararlı.

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı.

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halkın direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Ham maddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Köylüleri ikna için ilçeye giden bakan Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

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