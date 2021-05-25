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Yaramazlara biraz batar!

Elliot Page’in mayolu fotoğrafına övgü yağdı

Elliot Page transseksüel olduğunu açıkladığından bu yana ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun operasyon sonrası vücudunu paylaşması övgü topladı.

Fotoğraf: Instagram

‘Juno’ ve ‘The Umbrella Academy’deki rolleriyle tanınan oyuncu geçen aralıkta transseksüel olduğunu açıklamıştı. Page Instagram sayfasından duyurduğu haberde şu ifadeleri kullanmıştı: “Sonunda, gerçek halimle olmanın ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem. Trans olduğum gerçeğini seviyorum. Queer olduğum gerçeğini seviyorum.”

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Page, meme dokusunun alındığı operasyonu ‘hayat kurtarıcı’ olarak nitelendirmişti.

Elliot Page’in dün paylaştığı fotoğraf 3 milyona yakın beğeni aldı. Fotoğrafa kalp ve alev emojileri ile övgü yağdı.

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