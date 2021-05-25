Elliot Page’in mayolu fotoğrafına övgü yağdı

Elliot Page transseksüel olduğunu açıkladığından bu yana ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun operasyon sonrası vücudunu paylaşması övgü topladı.
‘Juno’ ve ‘The Umbrella Academy’deki rolleriyle tanınan oyuncu geçen aralıkta transseksüel olduğunu açıklamıştı. Page Instagram sayfasından duyurduğu haberde şu ifadeleri kullanmıştı: “Sonunda, gerçek halimle olmanın ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem. Trans olduğum gerçeğini seviyorum. Queer olduğum gerçeğini seviyorum.”
Page, meme dokusunun alındığı operasyonu ‘hayat kurtarıcı’ olarak nitelendirmişti.
Elliot Page’in dün paylaştığı fotoğraf 3 milyona yakın beğeni aldı. Fotoğrafa kalp ve alev emojileri ile övgü yağdı.