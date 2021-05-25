Kripto uzmanlarından Elon Musk’a tepki, yatırım yapmak isteyenlere uyarı

Kripto para yatırımcıları yorumlarıyla piyasayı altüst eden Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’a tepkili. Uzmanlara göre yatırım yapmak isteyip de “Musk’ı körüne takip edenler kaybeder.”

Fotoğraf: Reuters

Bitcoin, dogecoin ve diğer kripto para birimlerinin değeri son haftalarda yüzde 40’tan fazla düştü. Bunun tek sorumlusu Musk olmamakla birlikte ‘katkısı‘ tartışılmaz.

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Musk, SNL programında dogecoin için üçkağıtçılık diyerek şaka yapması, bitcoin’in çevreye zararını vurgulaması, yanlış anlaşılmaya müsait tweet’lerinin bitcoin yatırımlarını elden çıkaracağı olarak yorumlanmasıyla kripto para yatırımcılarına “Bir sus be adam” dedirtiyor.

CNN Business’e konuşan kripto platformu Celsius’un CEO’su Alex Mashinsky, Musk’ı körü körüne takip edenlerin çok para kaybettiğini, bu paraların asla geri dönmeyebileceğini şu sözlerle anlatıyor: “Kripto camiası bu varlıkları ve değerlerini anlatırken daha sorumlu davranmalı. Uzmanlar kurumsal ilgi nedeniyle bir daha bitcoin piyasasında düşüş görmeyeceğimizi söyleyip durdu. Böyle şeyler duyduğunuzda endişelenmelisiniz.”

Musk’ın kripto paralarla ilgili düşünceleri üzerine yorum istenen Tesla şirketi, CNN’i yanıtsız bıraksa da bu arada Musk yine boş durmadı, dün paylaştığı bir tweet’le yine kripto para piyasasına sataştı. Ünlü ‘Jaws‘ filminin afişini dogecoin’e uyarladığı paylaşımında “Bir daha asla dolar kullanmayacaksınız” yazıyordu. ‘Doge‘ afişinde köpekbalığı yerine doları yemek üzer olan köpek vardı.

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Musk elbette piyasadaki satışların tek nedeni değil. HashCow ve BTC.TOP gibi kripto para madencilerinin Çin yönetiminin bitcoin madenciliği ve işlemlerine yönelik kısıtlamaları artırmasının ardından ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması, ABD’de kripto paralar için vergi hamlesinin de etkileri yaşanıyor.

Ancak Musk’ın kripto para hakkındaki ‘gevezelikeri‘ bazı yatırımcıların kafaını karıştırıyor.

Dogecoin gibi şaka para birimlerinin durumu ise daha da karışık. Magnetic isimli kripto para yatırım firmasında üst düzey yönetici Megan Kaspar “Hala Musk’ın dogecoin üzerine ne düşündüğünü anlamıyorum, dünyanın da anladığını sanmıyorum. Kurumsal yatırımcılar dikkatli, dogecoin almıyor çünkü Musk pompalıyor. Ama profesyonel olmayan yatırımcılar dikkatli olmayabiliyor” diyor.

Yine Magnetic’ten William Quigley uyarıyor: “Musk’ın kripto para hakkında söylediği hiçbir şeyi dikkate almayın. Gerçek anlamda kripto para birimleriyle ilgili hiçbir şey bilmiyor.”

Melek yatırımcı ve kripto para danışmanı Eloisa Marchesoni, “Küçük yatırımcıysanız ve ‘meme coin’lerden (şaka para birimleri) uzak durmazsanız canınız yanar. Balon patlayacak. Yeni varlıklarda hep böyle olur. Henüz daha zirveye ulaşmadık ve sonunda patlayacak” diyor.

Mashinsky, geçici yatırımcıların yakında kripto para birimlerindeki oynaklıktan bıkabileceklerini şöyle anlatıyor: “Kripto turistlerin hızla deliklerinden çıktığını görüyoruz. Birçoğu finansal özgürlüğe veya uzun vadeli çeşitlendirmeye inandıklarından almıyor. Hızlı bir tur atmak için buradalar.”

Bu yüzden bazı uzmanlar, yatırımcıları tether, USD Coin ve binance USD gibi sabit coin’leri öneriyor. Bunlar, yatırımlarını korumanın bir yolu olarak dolar, avro ve diğer para biçimlerinin değerine sabitlenmiş kripto para birimleri.

Ancak yanlışa düşmeyin; bitcoin ve diğer kriptolar, hisse senetleri, tahviller ve para birimleriyle karşılaştırıldığında hala nispeten genç varlıklar. Çoğu kripto para birimi, özellikle Musk telefonunu elinden bırakmazsa, öngörülebilir gelecek için ‘oynak‘ yatırımlar olarak kalabilir.