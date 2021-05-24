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Yaramazlara biraz batar!

Kripto madencileri Çin’deki faaliyetlerini durdurdu

HashCow ve BTC.TOP gibi kripto para madencileri Çin yönetiminin bitcoin madenciliği ve işlemlerine getirdiği kısıtlamaları artırmasının ardından ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.

Fotoğraf: Pixabay

Kripto paraların değerleri, denetimin sıkılaştığına işaret eden bu gelişmelerin ardından geriledi.

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Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, kripto para madenciliğini hedef alan yeni kısıtlamaları cuma geç saatlerde açıklamıştı. Dünya kripto para madenciliğinin yüzde 70’inin Çin’de yapıldığı tahmin ediliyor.

Kripto paralarla yapılan alışveriş gibi işlemler ancak çok güçlü bilgisayar sistemleri tarafından doğrulandıktan sonra geçerlilik kazanıyor. İşlemlerin doğrulanması madencilik olarak adlandırılırken, doğrulanan her işlem için ufak miktarda kripto para yaratılıyor, böylece kripto para arzı sağlanıyor.

Kripto para borsası Huobi’nin parçası olan Huobi Mall bugün kripto madenciliği hizmetlerini Çin’deki müşterileri için durdurduğunu ve ülke dışındaki faaliyetlere odaklanacağını açıkladı.

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BTC.TOP da düzenlemelerin yarattığı belirsizlikleri gerekçe göstererek Çin’deki faaliyetlerini durdurduğunu duyururken, HashCow ise bitcoin madenciliği için yeni ekipman alımını durduracağını açıkladı.

Bitcoin Çin’in son adımından sonra tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 50 gerilemiş oldu. Bitcoin kayıplarının bir kısmını toparlamadan önce pazar günü neredeyse yüzde 17 geriledi.

Diğer yaygın kripto paralardan ether 12 gün önce gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla yüzde 60 gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesinde seyretti.

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