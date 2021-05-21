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Yaramazlara biraz batar!

Çin kısıtlama çağrısını yineledi, Bitcoin sert düştü

Çin’den gelen haber Bitcoin’de yine sert düşüşe neden oldu. Gün içinde 42 binli seviyeleri gören BTC bir anda 36 binlere kadar düştü.

Fotoğraf: Reuters

Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısını yineledi. Komite Çin’in finansal riskleri önleme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Açıklamanın ardından Bitcoin’de günlük düşüş yüzde 10’u geçti. Gün içinde 42 bin doların üzerini gören Bitcoin saat 19.00 itibariyle 36 bin dolarlı seviyelere kadar inmiş durumda.

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Çin’in 19 Mayıs’ta açıkladığı kısıtlama kararı sonrası Bitcoin yine sert düşmüş ve 30 bin dolara kadar çekilmişti.

Çin’ın kısıtlaması

Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamıştı. Yasağa gerekçe olarak ise ‘kripto para birimlerinin sert biçimde yükselip düşmesi’, ‘spekülatif işlemlerin artması’, ‘bireylerin varlıklarının güvenliğinin tehdit altında olması’ ve ‘finansal işleyişe zarar verme’ gibi nedenler sunulmuştu.

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