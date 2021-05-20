Kripto paralarda ‘felaket’i kaldıraçlı yatırımcılar mı hazırlıyor?

Bitcoin ve Ether, kripto para camiasını adeta afallatan ABD seansının ardından baskı altında. Bunda kaldıraçlı işlemlerin fazlalığının etkili olduğu düşünülüyor.

Borçlanarak yapılan yatırıma kaldıraçlı yatırım deniyor.

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Fotoğraf: Reuters

En çok bilinen iki kripto para birimi, Asya’daki işlemlerde çakıldıktan sonra kayıplarını telafi etmişti. Bitcoin yüzde 9’a yakın değer kaybettikten sonra 30 bin dolardan dönerek 40 bin seviyesine geldi. Ether de yüzde 15’e yakın düştükten sonra toparladı. Ancak bu çaba da zayıf kalırken endeks bugün kendini yukarı atmakta zorlanıyor.

Kripto para birimlerinde son haftada yaşanan dalgalanmanın görünürde iki nedeni var. İlki Tesla CEO’su Elon Musk’ın, bitcoin madenciliğinde yoğun biçimde fosil yakıtların kullanıldığına dikkat çekerek Tesla araçlarda bitcoin’le ödeme yapılabileceği sözünden dönmesiydi. Diğeriyse, Çin’deki yetkili finans kurumlarının dijital paraların ödeme işlemlerinde kullanılmaması gerektiğine dair mesajıydı.

Ancak uzmanlar bu iki gelişmenin çarşamba günü yaşanan yüzde 30’luk düşüşü takiben aynı büyüklükteki geri dönüşü açıklamaya yetmiyor. ‘Kripto arbede’de kaldıraçlı yatırımcıların da payı olabileceği düşünülüyor.

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Kripto piyasasındaki pek çok yatırımcı borç aldığı parayla işlem yapıyor. Bu yatırımcılar kripto endeksindeki yükselişleri değerlendirerek, borç aldıkları paranın faizini ödeyip bir de üstüne kar etmeye çalışıyor. Bu da onları aşağı yönlü hareketlerde kırılgan kılıyor. Bybt.com’un verilerine göre, son 24 saatte 700 bin işlemci hesaplarını nakde çevirmek için 8.1 milyar dolar değerinde kripto para sattı.

Dijital finans ürünleri sağlayıcısı JST Capital’in kurucusu Todd Morakis’a göre, gelen kötü haberler, ayı piyasasına işaret eden teknik veriler ve bazı işlemcilerin satmak zorunda kalması, felaketin tarifi gibiydi. Morakis, “Gelecek hafta pek çok hareket göreceğiz, fakat her ne kadar normalden geniş olsa da bant içinde kalacağını umuyoruz” dedi.

Diğer yorumcular daha da olumsuz bakıyor.

Oanda analisti Jeffrey Halley, “Sakin geçecek bir dönem düşükten alım yapacakları dışarı atacaktır, fakat alt coin’lerdeki düşük performansa bakarsak bitcoin’deki geçici bir toparlanma gibi duruyor. Bitcoin bu akşam 40 bin doların altında kapanırsa muhtemelen tekrar 30 bin doları test edecek bir hareket görürüz” dedi.

Her şeye rağmen kripto paralar birkaç aylık dilimde yatırımcısına iyi kazanç sağladı. Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 37 arttı, ether üçe katladı.

BTIG’da stratejist Julian Emanuel ise Çin’den gelen uyarının ardından ABD’nin de bir düzenleme arayışında olduğunu hatırlatarak, bu gelişmelerin yakın dönemde dijital varlıklara bir limit çekebileceğini ve nihayetinde bitcoin ve ether’de yeni dip seviyelerin test edilebileceğini söyledi. Dijital para kullanımının, tıpkı 1996’daki internet kullanımı gibi yüzde 2 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Emanuel, düşüşe rağmen önümüzdeki yıllarda daha çok yukarı yönlü ‘patlama’ yaşanabileceğini ifade etti.