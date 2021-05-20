Kripto paralarda toparlanma çabası zayıf

Geride bıraktığımız haftayı ağır kayıplarla geçiren kripto para piyasasında toparlanma sinyalleri de oldukça zayıf kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin, dün 30 bin dolar seviyesini görmesinin ardından bugün kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Öğle saatleri itibariyle Bitcoin, 40 bin dolarlı seviyeleri yeniden denese de direnci aşmakta zorluk çekiyor.

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Bitcoin Günlük Grafik: Tradingview

Son bir haftada yüzde 40 yakın değer kaybeden Ethereum da 2 bin 700 doların biraz üzerinde.

Litecoin 150 dolara kadar düştükten sonra yeniden toparlayarak 204 dolar civarında bulunurken XRP ise 1,15 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Mayıs ayıyla birlikte inişe geçen kripto paralar, önce Elon Musk’ın paylaşımları sonrasında da Çin’in finansal kuruluşlar için ‘kripto para işlemi yasağı’ getirmesiyle birlikte düşüşünü hızlandırmıştı.