Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekilden gazetelere kayıp ilanı: Görevini yapacak savcı aranıyor

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası soruşturma başlatılmamasını eleştirerek, “Görevini yapacak Cumhuriyet savcısı aranıyor” ilanı verdi.

Antmen’in gazetelere verdiği ilan şöyle:

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Son günlerde sadece Türkiye’yi değil, dünyayı da sarsan iktidar-mafya-katliam-uyuşturucu iddialarını soruşturarak harekete geçecek; ülkemiz üzerindeki karanlık ve kirli elleri ortaya çıkarmak için görevini yapacak bir Cumhuriyet Savcısı aranıyor.”

Peker, bir süredir YouTube üzerinden yayınladığı videolarla başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve hükümete yakın isimler hakkında iddialar ve suçlamalar ortaya koyuyordu.

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