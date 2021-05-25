MB başkan yardımcısı görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı.
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Özbaş yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2020’de atadığı Naci Ağbal’ı, 20 Mart’ta selefleri gibi Merkez Bankası kanununa aykırı olarak cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden almıştı. Ağbal’ın yerine uzun yıllar Halkbank’ta çalışmış eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu getirilmiş, böylelikle MB başkanı 20 ayda dördüncü kez değişmişti.
Bunun ardından MB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya da görevden alınmıştı.
Oğuzhan Özbaş’la birlikte Kavcıoğlu’nun getirilişinin ardından ikinci MB başkan yardımcısı değişikliği yapılmış oldu.