2 bin 500 kişinin katıldığı doğum günü partisinde 149 gözaltı

ABD’nin Huntington Beach kentinde, 2 bin 500 kişinin katıldığı bir doğum günü partisinde 149 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: ABC

Güney California’daki kentte düzenlenen partinin duyurusu sosyal paylaşım sitesi TikTok aracılığıyla yapıldı. Plajdaki partiye kent halkı davet edildi. 2 bin 500 kişi cumartesi akşamki ‘Adrian’s Kickback’ olarak adlandırılan partiye katılmak için plaja akın etti.

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Kalabalık nedeniyle plaja giden yollarda trafik aksadı.

Polis, partinin duyurusu yapıldığından beri hazırlıklı olduklarını açıklayarak böyle kalabalık etkinliklerin herkesin aşılanmış veya test yaptırmış olması halinde düzenlenebileceğini anımsattı. Açıklamada, salgınla mücadele kurallarının ihlal edildiği partinin düzenlendiği alana gittiklerinde yüzlerce kişinin ellerindeki şişeleri fırlattığı, bazı işyerlerinin ve polis araçlarının zarar gördüğü belirtildi.

150 polis 121’i yetişkin, 28’i 18 yaşın altında 149 kişiyi gözaltına aldı; eğlence sonlandırıldı.