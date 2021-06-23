Akşam Postası / 23 Haziran 2021

BioNTech, Delta varyantına karşı da etkili

BioNTech’in CEO’su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, BioNTech aşısının Delta (Hint) varyantına karşı etkili olduğunu söyledi.

Rezervi swap’la şişirmeye devam: İki ülkeyle daha anlaşma yakınmış

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yeni swap anlaşmaları için dört ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin ‘çok iyi noktaya’ geldiğini belirtti.

Erdoğan’dan AKP’li belediyelere: İhaleleri canlı yayınlayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li belediye başkanlarından ihaleleri canlı yayınlamalarını istedi.

Turizm bakanı ‘müzik yasağı’nın yakında kalkacağını söylemiş

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kendisine büyük tepki çeken ‘müzik yasağı’nın yakında kalkacağını söylediğini aktardı.

İBB, yarım kalan hattı Fransız kredisiyle tamamlayacak

İstanbul Büyüşehir Belediyesi (İBB) ile kısa adı AFD olan Fransız Kalkınma Ajansı arasında, Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı projesinde kullanılmak üzere, 93 milyon avroluk (956,4 milyon lira) ön protokol imzalandı. Finansman desteği iki yıl geri ödemesiz, 10 yıl geri ödemeli.

Duygu Delen’in şüpheli ölümü: Tahliye edilen sanık yeniden tutuklandı

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümünün ardından tutuklanan sanık Mehmet Kaplan, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasından bir hafta sonra yeniden tutuklandı.

Mersin’deki ‘çikita’ kolilerinden yarım ton kokain daha çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokaine el konduğunu duyurdu.

Uluslararası İstanbul Opera Festivali 1 Temmuz’da başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 12’nci Uluslararası İstanbul Opera Festivali’ne 1-11 Temmuz’da İstanbul Arkeoloji Müzeleri evsahipliği yapacak.

Avcılar’da kolonu çatlayan beş katlı bina boşatıldı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde kolonlarında çatlak oluşan bir apartman boşaltıldı.

‘Jeff Bezos dünyaya dönmesin’ kampanyasına 100 binin üstünde destek

ABD’li milyarder işadamı Jeff Bezos, sahibi olduğu roket şirketi Blue Origin’in 20 Temmuz’daki ilk uçuşuyla uzaya gidecek olması ‘sevmeyenlerini‘ harekete geçirdi. Dünyaya dönmemesi için iki ayrı imza kampanyası başlatıldı.

Ateistler, plakalardaki, ‘Tanrıya inanıyoruz’ ifadesinin kaldırılması için dava açtı

Fotoğraf: www.breitbart.com

ABD’nin Mississippi eyaletinde yaşayan bir grup ateist, araç plakalarındaki, “Tanrıya inanıyoruz” ifadesinin kaldırılması için dava açtı.

200 yıllık Ermeni kilisesi definecilerin hedefinde

Fotoğraflar: DHA

Kayseri’deki 200 yıllık Surp Toros Ermeni Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edilirken, bakımsız görüntüsü dikkat çekiyor.

Boğulmak üzere olan kadını kurtarmaya diye gittiler; seks oyuncağı çıktı

Fotoğraf: Twitter

Japonya’da, arama kurtarma ekibinde çalışan bir grup dalgıç boğulmak üzere olan bir kadını ‘kurtardı.’ Ancak sudan çıkardıkları kadının bir şişme bebek olduğunu anlaşıldı!

‘Kumalığı’ reddedince vurulan 16 yaşındaki çocuk, 138 gün sonra öldü: Katil zanlısı firari

Diyarbakır’da kendisini ‘kuma’ yapmak isteyen akrabasını reddedince silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kuraklık nedeniyle kıtlığın eşiğindeki ülke: Halk çamur ve toprak yiyor

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, Afrika ülkesi Madagaskar’da kuraklık nedeniyle halkın açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Restoranda 16 bin dolar bahşiş bırakan müşteri: Çok ağır çalışıyorlar, hak ediyorlar

Fotoğraf: Facebook

ABD’nin New Hampshire eyaletindeki bir restoranın müdavimlerinden biri 16 bin dolar (138 bin 312 lira) bahşiş bıraktı.

Postacı, küçük kızın ‘cennetteki babası’na yazdığı mektubu sahibine ulaştırdı

Fotoğraf: BBC

Britanya’da bir postacı, sekiz yaşındaki çocuğun, kaybettiği babasına hitaben yazarak ‘cennet’e postaladığı mektubu çöpe gitmesine engel olarak annesine ulaştırdı.

Panda Şin Şin ikiz doğurdu: Yavruların biri kuvözde tutuluyor

Fotoğraf: Reuters

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Ueno Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan 15 yaşındaki ‘Şin Şin’ adlı panda ikiz doğurdu.

Milli park tanıtımına ‘seks’ ifadesi girdi: Çeviri hatası nedeniyle özür dilendi

Galler’deki Snowdonia Milli Parkı’nın turistlere yönelik çağrısında ‘çeviri kazası’ oldu; mesajda işin içine ‘seks’ girdi. Yüzü kızaran park yönetimi özür diledi.