Rezervi swap’la şişirmeye devam: İki ülkeyle daha anlaşma yakınmış

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yeni swap anlaşmaları için dört ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin ‘çok iyi noktaya’ geldiğini belirtti.

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Swap anlaşmasında, iki taraf arasında, belirlenen tutarda bir para başka bir para ile değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu net rezerve yansımıyor.

Müdürlerle görüştü

MB başkanı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların genel müdürleriyle dün toplantı düzenledi.

Katılımcılardan alınan bilgiye göre burada sıkı para politikası uygulamasının devam edeceğini kaydeden Kavcıoğlu, TL’nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışacağı mesajı verdi.

Kavcıoğlu ayrıca TL’nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapabileceği sinyali de verdi. TL’nin değerinin korunması için gereken politika adımlarının da atılacağını söyledi.

Swap çalışmalarını duyuran Kavcıoğlu, rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı olduklarını belirtti.

Son olarak, Çin’le 2,4 milyar dolarlık mevcut swap anlaşması 3,6 milyar dolarlık yeni anlaşmayla genişletilerek toplamda 6 milyar dolara çıkarılmıştı. MB’nin Katar’la da 15 milyar dolar swap anlaşması bulunuyor.

MB’nin rezervleri son dönemde en çok tartışılan konulardan biri. Rezervden harcanan 128 milyar doların akıbeti halen bilinmezken, net rezervin miktarı konusunda da ‘kafa karışıklığı’ bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığını’ söylese de MB verilerinden yola çıkan ekonomistler net rezervlerin eksi 56 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtiyor.