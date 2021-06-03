Merkez Bankası’nın döviz rezervleri azaldı

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri bir haftada 477 milyon dolar düşüş gösterdi. Rezerv 28 Mayıs haftası itibariyle 49,2 milyar dolardan 48,7 milyar dolara geriledi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Brüt rezervler 13 Aralık 2013’te 115 milyar 144 milyon dolarla tarihi zirvesini görmüştü.

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Bir önceki hafta 13 milyar 566 milyon dolar olarak kayda geçen net uluslararası rezervler de 28 Mayıs’la sona eren haftada 12 milyar 438 milyon dolara geldi.

Rakamlar Merkez Bankası’nın toplam brüt rezervlerinin ise altın rezervlerindeki artışın etkisiyle yükseldiğini gösteriyor. Altın rezervleri 43,2 milyar dolardan 43,9 milyar dolara çıkınca, toplam rezerv de 92,5 milyar dolardan 92,6 milyar dolara yükseldi.

Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları verisi ise görece yatay bir seyirde. Buna göre 28 Mayıs haftası itibariyle döviz mevduatları 351 milyon dolar artışla 228 milyar doların üzerine çıktı. Parite etkisinden arındırıldığında ise döviz mevduatlarında 109 milyon dolarlık artış var.