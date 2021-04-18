Taha Akyol: ‘128 milyar dolar’ böyle eridi gitti

Ülkemizde tasarruf oranı vahim derecede düşüktür. Tüketimi teşvik eden iktidar faizi düşük tutmak için bastırdığında döviz aşırı kıymetlendi… Dövizi bastırmak için de piyasaya dolar sürüldü, “128 milyar dolar” böyle eridi gitti.

İşte bu, CB Hükümet Sistemi’dir.

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Evet, göz göre göre krize doğru gidişi kimse durduramadı.

Sadece bu değil… Tablonun kalan kısmı hukukun hak ve hürriyetlerle ilgili bölümüdür.

Öyle bir hukuk düzeni ki, “128 milyar dolar nerede?” afişlerini savcılar “cumhurbaşkanına hakaret” diyerek indiriyor!

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Buna ancak ‘pes’ denilebilir.

Krizlerle, acılarla, gelirimizin 12 bin dolardan 8 bin dolara düşmesiyle öğreniyoruz; “hukuk ekmektir.”

Taha Akyol’un yazısı