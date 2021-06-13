MB döviz rezervi: Erdoğan’a göre 100 milyar dolar, ekonomistlere göre -56 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığını’ söyledi. Ekonomist Mahfi Eğilmez’e göre ise net rezervler eksi 56 milyar dolar.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin’le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin’le 2,4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız zaten vardı. Şimdi bu rakamı 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Tabii bu, 46 milyar Türk lirası, Çin olarak da 35 milyar yuana karşılık gelen 6 milyar dolarlık bir anlaşmayı böylece gerçekleştirmiş olduk. Bazı, malum kendilerine göre Merkez Bankasının döviz rezervi düşüyor. Bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyunlarını da bozmuş oldu. Zira 100 milyar dolarla inşallah şimdi başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıkmıştık. İnşallah bu tırmanış şimdi yeniden başlıyor ve bu tırmanışı da devam ettireceğiz.”

Cumhurbaşkanının açıklamaları sonrası ekonomist Mahfi Eğilmez, Twitter üzerinden Merkez Bankası’nın net ve brüt rezervleri hakkında açıklama yaptı.

Eğilmez şunları kaydetti: “28 Mayıs 2021 itibarıyla TCMB’nin brüt rezervleri 93,7 milyar dolar, net rezervleri 13,6 milyar dolar, swap hariç net rezervleri eksi 56 milyar dolardır. Merkez Bankası rezervlerini güncellenmiş olarak aşağıdaki siteden izleyebilirsiniz.”

28 Mayıs 2021 itibarıyla TCMB'nin brüt rezervleri 93,7 milyar dolar, net rezervleri 13,6 milyar dolar, swap hariç net rezervleri eksi 56 milyar dolardır. Merkez Bankası rezervlerini güncellenmiş olarak aşağıdaki siteden izleyebilirsiniz. https://t.co/9z8VNrk3Os — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 13, 2021

Bir başka ekonomist Prof. Veysel Ulusoy da Eğilmez’le aynı rakamı işaret etti.

Merkez Bankası rezerv durumunu analiz etmek istersek diye…@mahfiegilmez pic.twitter.com/1163yV4jxz — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) June 13, 2021

Bunları Erdoağan’ın söylediklerini sorgulayan başka paylaşımlar izledi.

Çin'le swap anlaşması rezerv yeterliliğinde aşağıdaki tabloyu değiştirir mi?



Hayır.



Hem brüt rezerv hem de kısa vadeli dış borç arttığı için rezerv yeterlilik oranı fazla değişmez. https://t.co/b72es1yZW5 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 13, 2021