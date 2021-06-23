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Yaramazlara biraz batar!

‘Kumalığı’ reddedince vurulan 16 yaşındaki çocuk, 138 gün sonra öldü: Katil zanlısı firari

Diyarbakır’da kendisini ‘kuma’ yapmak isteyen akrabasını reddedince silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bismil ilçesinde yaşayan evli ve yedi çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş, 16 yaşındaki Emine Karakaş’ı ‘kuma’ almak istemiş, çocuk reddedince de silahla vurarak kaçmıştı.


Karakaş, 4 Şubat’tan bu yana Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde tedavi görüyordu. Kız çocuğu, dün akşam, tedavisinin 138’inci gününde yaşamını yitirdi.

Çocuk Bismil ilçesindeki kırsal Tepe Mahallesi’nde toprağa verilirken, katil zanlısı Karakaş halen yakalanamadı.

Karakaş, yoğun bakım servisindeyken doktorlara seslendiği bir video çekmişti.

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