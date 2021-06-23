Sağlıkçılara istifa yasağı kalkıyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına getirilen istifa yasağının, 1 Temmuz itibariyle kaldırılacağını duyurdu.

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Salgın süresince daha önce de istifa etmeleri yasaklanan sağlık çalışanlarına son yasak 15 Nisan’da getirilmişti. Vaka ve ölüm sayılarının düşmesi, aşılama hızının da artmasıyla 1 Temmuz’da kısıtlamaların kaldırılacağı duyurulmuştu.

AA’nın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Covid-19 salgınıyla mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle Mart 2020’den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.