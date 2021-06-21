1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları kalkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırıyoruz” dedi.

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Saat 15:00’te başlayan kabine toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası konuşan Erdoğan’nın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Haziran ayı itibariyle aşılamanın hızlandırılmasıyla Türkiye’nin bu cendereden kurtulması için elimizden geleni yapacağız.

*Hedefimiz birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusun tamamına açmaktır.

*Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.

*Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.

*(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

*Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

1 Haziran’da yürürlüğe giren ‘kademeli normalleşme’yle hafta içi ve cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22:00’den sonra uygulanması, pazar günlerine yönelik kısıtlamanın ise sürmesi kararlaştırılmıştı. Son dönemde vaka sayıları 5-6 bin civarında seyrederken, geçen hafta günde 1 milyon dozun üstünde aşılama yapılmıştı.