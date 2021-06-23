‘Jeff Bezos dünyaya dönmesin’ kampanyasına 100 binin üstünde destek

ABD’li milyarder işadamı Jeff Bezos, sahibi olduğu roket şirketi Blue Origin’in 20 Temmuz’daki ilk uçuşuyla uzaya gidecek olması ‘sevmeyenlerini‘ harekete geçirdi. Dünyaya dönmemesi için iki ayrı imza kampanyası başlatıldı.

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Altı yolcu kapasiteli New Shepard aracı dünyadan 100 kilometre yükselerek yörünge altı uzaya kadar çıkacak. Araçta Bezos, kardeşi ve açık artırmada 28 milyon dolar ödeyerek bilet alan gizemli yolcu olacak. Uzay yolcuları birkaç dakikalığına ağırlıksızlığı deneyimleyecek ve gezegenimizin ‘kıvrım’ını görebilecek. Kapsül sonra paraşütle dünyaya dönecek.

Ancak Bezos’un dünyaya dönmesini istemeyenler var. Üstelik sayıları hiç de az değil. Change.org üzerinden başlatılan iki ayrı kampanyayla 100 binin üstünde imza toplandı.

‘Jeff Bezos’un dünyaya dönmesine izin vermeyin‘ başlıklı kampanya milyarderlerin dünyada ya da uzayda var olmaması gerektiğini savunuyor. “Ancak uzaya gitmeyi seçerlerse orada kalmalılar” ifadesiyle talebini savunan kampanyaya 99 bin kişi imza attı.

Bir diğer kampanya ise daha fantastik argümanlarla Bezos’un dönmesine engel olunmasını savunuyor. İşadamının Superman’in ‘kötü adamı‘ Lex Luthor olduğunu iddia eden kampanya, amacının dünyayı ele geçirmek olduğunu savunuyor. “Bu 5G mikroçipler etkinleştirilmeden önce son şansımız” diyerek bilim kurgunun sınırlarında gezen dilekçenin imzacı sayısı 21 bin.