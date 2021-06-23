Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Jeff Bezos dünyaya dönmesin’ kampanyasına 100 binin üstünde destek

ABD’li milyarder işadamı Jeff Bezos, sahibi olduğu roket şirketi Blue Origin’in 20 Temmuz’daki ilk uçuşuyla uzaya gidecek olması ‘sevmeyenlerini‘ harekete geçirdi. Dünyaya dönmemesi için iki ayrı imza kampanyası başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Altı yolcu kapasiteli New Shepard aracı dünyadan 100 kilometre yükselerek yörünge altı uzaya kadar çıkacak. Araçta Bezos, kardeşi ve açık artırmada 28 milyon dolar ödeyerek bilet alan gizemli yolcu olacak. Uzay yolcuları birkaç dakikalığına ağırlıksızlığı deneyimleyecek ve gezegenimizin ‘kıvrım’ını görebilecek. Kapsül sonra paraşütle dünyaya dönecek.


Ancak Bezos’un dünyaya dönmesini istemeyenler var. Üstelik sayıları hiç de az değil. Change.org üzerinden başlatılan iki ayrı kampanyayla 100 binin üstünde imza toplandı.

Jeff Bezos’un dünyaya dönmesine izin vermeyin‘ başlıklı kampanya milyarderlerin dünyada ya da uzayda var olmaması gerektiğini savunuyor. “Ancak uzaya gitmeyi seçerlerse orada kalmalılar” ifadesiyle talebini savunan kampanyaya 99 bin kişi imza attı.

Bir diğer kampanya ise daha fantastik argümanlarla Bezos’un dönmesine engel olunmasını savunuyor. İşadamının Superman’in ‘kötü adamı‘ Lex Luthor olduğunu iddia eden kampanya, amacının dünyayı ele geçirmek olduğunu savunuyor. “Bu 5G mikroçipler etkinleştirilmeden önce son şansımız” diyerek bilim kurgunun sınırlarında gezen dilekçenin imzacı sayısı 21 bin.

‘Bezos turizm’in uzay yolculuğunda gidiş-dönüş bileti 28 milyon dolar

Jeff Bezos Amazon’da CEO’luk görevini bırakıp uzaya gidiyor

Uzay yolcusu kalmasın: ‘Bezos turizm’ ilk uçuşunu duyurdu

SON HABERLER

Polis, HDP’ye saldırının failine bu soruları neden sormadı?

HDP İzmir İl Başkanlığı’nı basarak Deniz Poyraz adlı çalışanı öldüren Onur Gencer’in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği 17 sayfalık ifadeye Diken ulaştı. Saldırıyı planlı ve soğukkanlılıkla yaptığı anlaşılan Gencer bir yandan da ‘yalnız kurt’ imajı çizmeye çalışıyor. İfadenin bütününde polisin, Gencer’in bağlantılarını ortaya çıkaracak sorulara yoğunlaşmadığı dikkat çekiyor.

İktidarın iktisadi sıkışmışlık hali

Elde ekonomiyi hem döndürecek hem de finansal istikrarı koruyacak bir araç kalmadı. Küresel piyasalardaki iyimser hava dahi Türkiye’nin durumunu rahatlatmıyor; üstelik dışarıda kara kara bulutlar birikmeye başladı. Dış politikadaki ‘taviz verme karşılığı risk priminde yumuşama taktiği’ artık işe yaramıyor. İktidar bu ortamda bilindik stratejisi olan laik-dinci, Türk-Kürt, Sünni-Alevi ve merkez-çevre gibi ayrımlara oynuyor.