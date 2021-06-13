‘Bezos turizm’in uzay yolculuğunda gidiş-dönüş bileti 28 milyon dolar

ABD’li milyarder işadamı Jeff Bezos’un roket şirketi Blue Origin’in New Shepard aracıyla 20 Temmuz’da düzenleyeceği ilk uzay gezisinde bir bilet açık artırmayla 28 milyon dolara (235 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Altı yolcu kapasiteli araç dünyadan 100 kilometre yükseğe, yörünge altı uzaya kadar çıkacak. Bu, uzay yolcularının birkaç dakikalığına ağırlıksızlığı deneyimlemek ve gezegenimizin ‘kıvrım’ını görmek için yeterli yüksekliğe ulaşacağı anlamına geliyor. Kapsül sonra paraşütle dünyaya dönecek.

Araçtaki koltuklardan biri için başlatılan ve altı hafta süren açık artırmada son aşama canlı olarak telefonda yapıldı. Yedi dakika süren açık artırmada en yüksek teklifi vererek uzaya gitmeye hak kazanan kişinin ismi açıklanmadı.

Bezos bir süre önce kendisinin de kardeşiyle birlikte bu tarihi seyahatte olacağını duyurmuştu.