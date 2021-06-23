Bakan Koca: 134 Delta varyantı tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Delta Plus’ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul’da görüldü” dedi.

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Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan sağlık bakanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Salgın boyunca hiç altyapı eksikliği yaşamadık

*Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp, Covid-19’dan kaybettiklerimizden daha fazla.

*Covid-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere göre belirleyip 50 bin kaybımız var derken en az bir bu kadar daha vatandaşımızı kaybettik.

*Gelecek üç yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir.

*Hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonra özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının iki kattan daha fazla arttığını tespit ettik. Gelecek üç yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek.

*400 bin doz Sputnik V aşısı geldi.

*Nüfusun en az yüzde 70’inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı’na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz.

*Zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Herkesin kişisel güvenlik çemberini oluşturması kanaatindeyiz.

*Delta varyantında iki doz aşı daha etkili. Gelecek süreçte iki aşı arasındaki altı haftalık süre dört haftaya çekilebilinir.

*Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir.

*18 yaş altı için bilim kurulu dünyadaki çalışmaları değerlendiriyor. Kronik rahatsızlığı olan gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Özellikle 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek rahatsızlığı olanları aşılamış olacağız. Onun dışında netliğimiz yok.