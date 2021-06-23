Bakan Koca: 134 Delta varyantı tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Delta Plus’ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul’da görüldü” dedi.
Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan sağlık bakanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
*Salgın boyunca hiç altyapı eksikliği yaşamadık
*Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp, Covid-19’dan kaybettiklerimizden daha fazla.
*Covid-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere göre belirleyip 50 bin kaybımız var derken en az bir bu kadar daha vatandaşımızı kaybettik.
*Gelecek üç yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir.
*Hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonra özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının iki kattan daha fazla arttığını tespit ettik. Gelecek üç yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek.
*400 bin doz Sputnik V aşısı geldi.
*Nüfusun en az yüzde 70’inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı’na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz.
*Zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Herkesin kişisel güvenlik çemberini oluşturması kanaatindeyiz.
*Delta varyantında iki doz aşı daha etkili. Gelecek süreçte iki aşı arasındaki altı haftalık süre dört haftaya çekilebilinir.
*Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir.
*18 yaş altı için bilim kurulu dünyadaki çalışmaları değerlendiriyor. Kronik rahatsızlığı olan gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Özellikle 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek rahatsızlığı olanları aşılamış olacağız. Onun dışında netliğimiz yok.