Panda Şin Şin ikiz doğurdu: Yavruların biri kuvözde tutuluyor

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Ueno Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan 15 yaşındaki ‘Şin Şin’ adlı panda ikiz doğurdu.

Fotoğraf: Reuters

Doğada sayıları gün geçtikçe azalan pandaların doğum yapması hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Hayvanat bahçesi yönetimi de cinsiyeti henüz belirlenmeyen yavruların herkesi sevindirdiğini açıkladı. Hayvanat bahçesinin müdürü Yutaka Fukuda, “Dört yıldır ilk defa bir panda doğum yaptı burada. İkincisinin de doğduğunu duyunca havaya zıpladım” dedi ve Ueno’da ilk defa ikiz panda dünyaya geldiğinin altını çizdi.

Fotoğraf: Tokyo Zoological Park Society

Pandaların aynı anda iki yavruya bakmalarının zor olduğunu ifade eden Fukuda, o nedenle birinin kuvöze konduğunu, söyledi. Yavruların biri anne sütüyle beslenirken diğerinin kuvözde kalacağını, ikisinin de anne sütü alabilmesi için aralıklarla yer değiştirileceğini aktardı.

Şin Şin ve yavruların babası Ri Ri, Çin’in Japonya’ya yolladığı pandalar. 2012’de ilk yavruları doğmuş ancak altı hafta sonra ölmüştü; 2017’de Şiang Şiang adlı bir yavruları daha olmuştu.

Pandalar, Japonya’nın turizminde önemli rol oynuyor. Şin Şin’in hamile olduğu birkaç hafta önce duyurulduğunda hayvanat bahçesine yakın lokantaların hisselerinin değeri yükselmişti.