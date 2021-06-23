Ateistler, plakalardaki, ‘Tanrıya inanıyoruz’ ifadesinin kaldırılması için dava açtı

ABD’nin Mississippi eyaletinde yaşayan bir grup ateist, araç plakalarındaki, “Tanrıya inanıyoruz” ifadesinin kaldırılması için dava açtı.

Fotoğraf: www.breitbart.com

Eyaletteki plakalarda 2019’dan beri bu ifade yer alıyor. Araç sahipleri bu ifadeden 32 dolar (276,99 lira) karşılığında özel plaka alarak ‘kurtulabiliyor.’ Ancak bu, motosiklet, karavan, engellilerin kullandığı araçlar ve özel kategoride yer alanlar için mümkün değil. Ayrıca, mümkün olsa da ateistler böyle bir şey için para ödemek istemiyor.

Amarikalı Ateistler adlı sivil toplum kuruluşu, Mississippi Hümanist Birliği ve üç kişinin dün mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde eyalet yönetiminin inançla ilgili bir ifadeyi araçlarında sergilemeye zorlayarak özgürlüklerini kısıtladığını, hak ihlali yaptığını vurguladı. “Bunu istemiyorsan ekstra para ödersin” yaklaşımının da doğru olmadığının altı çizildi.

Ayrıca, sadece ateistlere değil Hristiyanlık dışında başka inançlara sahip kişilerin da ifade ve inanç özgürlüğünün ihlal edildiği belirtildi.

‘Reklam panosu olarak kullanılıyorlar’

Dava dilekçesinde adı geçen isimlerden Alan Griggs, “Aracımı ne zaman kullansam inanmadığı bir şeyi sergiliyorum” dedi.

Ülkede 350 bin üye ve destekçisi bulunan Amerikalı Ateistler’in avukatı Geoffrey Blackwell ise uygulamayı, ateistlerin dini mesaj vermek amacıyla reklam panosu olarak kullanıldığını savundu ve ekledi: “Bu anayasaya aykırı ve elindeki gücü kötüye kullanmak anlamına geliyor.”

Dilekçede, ‘ateistlere karşı görüşleriyle’ tanınan ve plakalardaki ifadenin savunucularından eyalet valisi Tate Reeves hedef alındı.

Dava haberini alan Reeves ise geri adım atmadı; bir kez daha plakanın üzerindeki yazının arkasında durdu: “Ben Mississippi’nin değerlerini gayet iyi biliyorum ve vali olarak bu değerleri her gün savunacağım. Plakadaki, ‘Tanrıya inanıyoruz’ yazısını, bayrağımızı her gün savunacağım.”