CHP’den sonra İYİ Parti de kadına şiddet komisyonundan çekildi

İYİ Parti de CHP milletvekillerinin ayrıldığı TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’ndan çekildi.

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CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, dün; üyesi oldukları TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’ndan çekilmişti.

CHP’li üyeler kararlarının gerekçelerini; ‘çalışmaların monolog şekilde yapılması, işleyişin kendileriyle paylaşılmaması, konuşma sürelerinin sürekli kesilmesi ve çok eşliliği savunan, 15 yaşında çocukların evlenmesini normalleştiren, 6284 sayılı kanunun kaldırılması konusunda taleplerini yönelten kişilerin komisyona davet edilmesi’ olarak açıklamıştı.

ANKA’dan Şeyma Paşayiğit’in aktardığına göre komisyona İYİ Parti kontenjanından üye olan Ankara Milletvekili Şenol Sunat da çekilme kararı aldı. Sunat, bugün Komisyon Başkanlığı’na dilekçe vererek, komisyondan ayrıldığını bildirdi.

İYİ Parti’li vekil şunları söyledi: “Bilindiği üzere komisyonun kurulmasından çok kısa bir süre sonra cumhurbaşkanının, hukuka uygun olmayan ve TBMM iradesini yok sayan bir gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, demokratik hukuk devletine uygun bir davranış değildi. Bu karar, kadınların büyük mücadele ile kazandığı tüm kazanımların yok sayılması anlamına geldiğinden, kadınları derinden yaralamıştır. Bu alınan, talihsiz ve bir o kadar da yanlış olan bu karar neticesinde, komisyona katılıp katılmama konusunda başından beri tereddütler yaşadım. İyi niyetimi kaybetmeden toplantılara mazeretim olmadığı sürece katılıp görüşlerimi ve sorularımı da yöneltmeye çalıştım.

Komisyonda dinlenecek kişilerin, komisyon üyelerine çok kısa süre önce bildirilmesi, kadın hakları ve kadına şiddet konusunda duyarlı olmayan bazı kişi ve kurumların davet edilmesi de ayrı bir garabettir. Komisyon üyesi olmayan muhalefet milletvekillerine davranış şekli ve soru sordurmama ve kaba bir dille muamele TBMM teamüllerine de aykırıdır. Meclis araştırma komisyonunun, çoğulcu değil, çoğunlukçu bir anlayışla çalışmaları devam ettireceği, yıllardır sürdürülen kadın hakları ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda, kazanımlardan geri adım atılacağı ve belli kesimleri memnun etmek için kanunlarda değişikliklere gidecek alt yapıyı hazırlamaya çalıştığı ortadadır.”

İYİ Parti’li vekilin de çekilmesi sonrası 15 üyeli komisyonda yedisi AKP, ikisi HDP, biri de MHP kontenjanından olmak üzere 10 üye kaldı.