CHP’li vekiller kadına şiddet komisyonundan bezdi

CHP milletvekilleri TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’ndan çekildi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Bizim için bu komisyonun işlevi, kadına yönelik şiddetle mücadeleden ziyade, iktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma rezaletini gölgelemektir” dedi.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Komisyon bugün, bazı televizyon kanalları yöneticilerini dinlemek üzere toplandı. Sunumların ardından Taşcıer, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu komisyondan çekilme kararı aldığını açıkladı.

ANKA’nın haberine göre CHP’li Taşcıer, ‘kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti vakalarının her geçen gün arttığını ve kadınların yaşam hakkına yönelik topyekun bir saldırı olduğunu’ belirterek şunları söyledi: “Bu komisyon kurulduğunda da kadına yönelik şiddet karşısında, uygulamada var olan eksiklere dönük demokratik bir ortamda, karşılıklı istişare ile çözümler üretileceğine olan inancımızla bu komisyona katıldık. Ancak komisyon kurulduktan kısa bir süre, AKP genel başkanının bir gece yarısı hukuksuz ve Meclis iradesini yok sayarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alması bizleri endişelendirdi. Süreç içerisinde komisyonda karşılaştığımız tutum ve gidişat maalesef bu endişelerimizi haklı çıkardı.”

İki hafta önce bilgilendirme yapmak için komisyon toplantısına katılan İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Gönül Yıldız’ın, “Eğer başka bir mevzunuz varsa genel kurul orada… Ben asilim, siz vekilsiniz” ifadelerini de anımsatan Taşcıer, komisyon başkanı AKP’li Öznur Çalık’ın bu tutuma karşı gereken tepkiyi göstermediğini söyledi.

‘Sorunu sor cevabına yorum yapma işleyişindeki ısrar’

Taşcıer, komisyondan çekilme sebeplerini şöyle sıraladı:

*Komisyon çalışmalarının monolog şekline indirgenerek kısaca, ‘Sorunu sor cevabına yorum yapma’ şeklindeki işleyişte ısrar.

*Komisyon takvimi ve işleyişinin ısrarla bizlerle paylaşılmaması, daha ilk toplantıdan itibaren usul ve süreçle ilgili taleplerimizin göz ardı edilmesi.

*Konuşma sürelerimizin sürekli kesilmeye çalışılması, gerek sunumlarla ilgili gerekse de kadına yönelik şiddetin sebepleriyle ilgili genel fikir ve görüşlerimizi ifade etme çabamızın komisyon başkanı tarafından ısrarla engellenmesi.

*Komisyon başkanının, komisyonda sunum yapan davetlilere yönelttiğimiz sorular üzerine, hangi sorularımıza cevap verilip verilmemesi yönünde kendince telkinde bulunuyor olması ve bu tavrını ısrarla sürdürüyor oluşu.

*Komisyona katılan bakanlık ve kurum temsilcilerinden yazılı gönderileceği söylenen ve hatta geldiği de ifade edilen, ancak komisyon başkanı tarafından bir türlü tarafımıza ulaştırılmayan ve gündemin soğutularak verilen cevapların güncelliğini kaybetmesine yönelik çaba içerisinde olunması.

Taşcıer, ‘çok eşliliği savunan, 15 yaşında çocukların evlenmesini normalleştiren, Lanzorette Sözleşmesi’ni tartışmaya açan, evrensel temel insan haklarından rahatsız olduğunu ifade eden, 6284 sayılı Kanunun kaldırılması konusunda taleplerini yönelten kişilerin komisyona davet edilmesinin, komisyonun varlığına ve üyelerine hakaret olduğunu’ söyledi.