Ünlülerden aşı mesajı

Türkiye’de aşılama kampanyası devam ederken ünlü isimler vatandaşları aşı yaptırmaya çağırdı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün itibariyle 44 milyon doz aşı yapılırken, ilk doz yapılan kişi sayısı 29,4, ikinci doz yapılan kişi sayısı ise 14,6 milyon.

Halihazırda hem Sinovac hem de BioNTech aşısı uygulanırken, yaş sınırı 25’e kadar çekildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından oyuncular Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve doktor Mehmet Öz’ün aşıyla ilgili çekilen video mesajlarını paylaştı.

Şener Şen: “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/RDl4wjDEzh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

Ezgi Mola: “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/LPkqWCIBbh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

Haluk Bilginer: “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/cTY9loLylO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2021