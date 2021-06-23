Ünlülerden aşı mesajı

Türkiye’de aşılama kampanyası devam ederken ünlü isimler vatandaşları aşı yaptırmaya çağırdı.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün itibariyle 44 milyon doz aşı yapılırken, ilk doz yapılan kişi sayısı 29,4, ikinci doz yapılan kişi sayısı ise 14,6 milyon.
Halihazırda hem Sinovac hem de BioNTech aşısı uygulanırken, yaş sınırı 25’e kadar çekildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından oyuncular Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve doktor Mehmet Öz’ün aşıyla ilgili çekilen video mesajlarını paylaştı.