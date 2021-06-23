Milli park tanıtımına ‘seks’ ifadesi girdi: Çeviri hatası nedeniyle özür dilendi

Galler’deki Snowdonia Milli Parkı’nın turistlere yönelik çağrısında ‘çeviri kazası’ oldu; mesajda işin içine ‘seks’ girdi. Yüzü kızaran park yönetimi özür diledi.

Fotoğraf: www.dfds.com

Parkın sınırlarındaki Ogwen Vadisi’ne turist çekmek için Facebook üzerinden mesaj yayınlandı. Mesajın Galcesi, “Yakın gelecekte Ogwen bölgesini ziyaret etmeyi düşür müsünüz” şeklindeydi.

Galce’de bir anlamı da seks olan bir kelime nedeniyle Facebook’taki İngilizce çeviri şöyle oldu: “Ogwen bölgesi seksini ziyaret etmeyi düşünür müsünüz?”

Mesaj, çeviri programının azizliğine uğrandığını fark eden çoğu Facebook kullanıcısı meseleyi espriyle karşıladı. Biri, “Yamaçlara bekleriz” yazdı. Bir diğer kullanıcı, “Turizm adına bu da bir tanıtım yolu olabilir tabii” mesajını paylaştı.

Snowden Milli Parkı yönetimi özür mesajında şu ifadeleri kullandı: “Aman tanrım! Görünen o ki Facebook’un çeviri versiyonu Galce orijinal versiyonundan biraz farklı olmuş. Alınan, bozulan olduysa özür dileriz.”