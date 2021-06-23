BioNTech, Delta varyantına karşı da etkili

BioNTech’in CEO’su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, BioNTech aşısının Delta (Hint) varyantına karşı etkili olduğunu söyledi.

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Delta varyantı ilk kez ekim ayında Hindistan’da tespit edilmişti. Daha bulaşıcı olduğu düşünülen varyant 65’ten fazla ülkeye yayılmış, Türkiye’de de nisan ayı sonunda, İstanbul’da beş kişide bu varyantın görüldüğü duyurulmuştu. Uzmanlar bu varyantın Türkiye’deki yayılım oranını açıklamadığı için Sağlık Bakanlığı’nı eleştiriyor.

DW’nin aktardığını göre, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında konuşan Şahin, “Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok” dedi.

Şahin, mevcut aşıları yenilemek veya yeni ortaya çıkan bir virüs türüne uyum sağlamak için üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak için aşının yeni varyantlara karşı etkinliğini sürekli analiz ettiklerini kaydetti.

Şahin şöyle devam etti: “Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz.“

Şahin ABD’li ortakları Pfizer ile bu yıl üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek, gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını söyledi. BioNTech, söz konusu aşıların en az yüzde 50’sini kendi üretmeyi planlıyor.