Prof. Ceyhan’dan bakanlığa: Hint varyantının oranı neden açıklanmıyor?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyada hızla yayılan ve Türkiye’de de tespit edilen corona virüsünün Delta varyantına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın veri açıklamadığını kaydetti.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Ceyhan, Habertürk TV’de katıldığı programda Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması gereken en önemli bilginin ‘Delta varyantının Türkiye’deki yayılım oranı‘ olduğunu dile getirdi.

Ceyhan, “Herkes, Sağlık Bakanlığı’ndan aşı oranları, aşı ile ilgili bilgiler bekliyor. Fakat, Sağlık Bakanlığı’ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi Delta varyantı ne kadar? İki ay önce sayın bakan ‘5 tane Hindistan varyantı tespit ettik’ dedi ve iki aydır hiçbir bilgi yok” diye konuştu.

Delta varyantı ilk kez ekim ayında Hindistan’da tespit edilmişti. Daha bulaşıcı olduğu düşünülen varyant 65 ülkeye yayılmış, Türkiye’de de nisan ayı sonunda, İstanbul’da beş kişide bu varyantın görüldüğü duyurulmuştu.

‘Dördüncü dalga‘ ihtimalini de değerlendiren Ceyhan şöyle devam etti: “Sonbahara kadar toplumun yüzde 70-75’ini aşılamadan girerseniz dördüncü dalga kaçınılmaz.”