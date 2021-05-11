DSÖ: Hindistan varyantı küresel tehdit

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk defa Hindistan’da geçen yıl rastlanan corona virüsünün yeni bir türünün bazı ön çalışmalara göre daha kolay yayıldığını belirterek, bu türün küresel çapta tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

B.1.617 olarak adlandırılan varyant küresel ölçekte tehdit olarak görülen dördüncü corona virüsü türü olacak. Küresel çapta tehdit teşkil eden diğer türlerse İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya türleriydi.

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“Bunu küresel seviyede tehdit oluşturan bir tür olarak sınıflandırıyoruz” ifadelerini kullanan DSÖ’nün corona virüsünden sorumlu teknik şefi Maria Van Kerkhove, sözlerine şöyle devam etti: “Daha yüksek bulaşıcılık olduğuna dair mevcut bazı bilgiler bulunuyor.”

Hindistan’daki vakalar ve virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dün günlük rekor seviyeye yaklaştı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da dün 366 bin 161 yeni vaka tespit edilirken, 3 bin 754 kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi. Hastane yataklarının, morgların ve krematoryumların kapasite aşımına uğradığı ülkede toplam vaka sayısı 22.66 milyona çıkarken, toplam ölüm sayısı 246 bin 116 oldu.

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DSÖ, B.1.617 adlı yeni türün ilk defa Hindistan’da geçen yıl aralık ayında görüldüğünü açıkladı.

Hindistan’daki bu yeni türün şimdiden diğer ülkelere yayılmasından dolayı, pek çok ülke Hindistan ile olan seyahatleri sınırladı.