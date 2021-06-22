Prof. Midilli’den çocuklar ve gençler için Delta varyantı uyarısı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kenan Midilli, corona virüsünün Delta varyantının, aşılama artıp vakalar azaldıkça daha görünür olacağını belirtirken, “Çocuklarda daha ağır seyrettiğine dair veriler var” dedi.

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Delta varyantı ilk kez ekim ayında Hindistan’da tespit edilmişti. Daha bulaşıcı olduğu düşünülen varyant 65 ülkeye yayılmış, Türkiye’de de nisan ayı sonunda, İstanbul’da beş kişide bu varyantın görüldüğü duyurulmuştu. Uzmanlar bu varyantın Türkiye’deki yayılım oranını açıklamadığı için Sağlık Bakanlığı’nı eleştiriyor.

DW Türkçe’den Deniz Barış Narlı’ya konuşan bilim kurulu üyesi Midilli, şu an için Delta varyantının Türkiye’de yaygın olduğunu gösterecek bir veri bulunmadığını ifade etti. Mevcut vakalarda, ilk defa Britanya’da görülen Alfa varyantının baskın olmaya devam ettiğini belirten Midilli, “Türkiye’de tespit edilen vakaların yüzde 90’ından fazlasını Alfa varyantı kökenli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Midilli şöyle devam etti: “İngiltere’de nüfusun büyük bölümü aşılandı ve şu anda toplumda baskın olarak Delta varyantı görülüyor. Bu varyant, toplumda yayılmaya devam ediyor. İngiltere’de büyük bir vaka artışına yol açmadı. Bunun nedeni de yaygın aşılama ve alınan önlemler.”

Bu varyant sebebiyle toplumsal bağışıklık hedefinin de gözden geçirilebileceğini belirten Prof. Dr. Midilli, aşıların çift dozdan sonra büyük oranda koruyucu olduğunu, ancak aşılanmış kişilerin, özellikle de tek doz aşı olanların rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.

Profesör şöyle devam etti: “Delta çok daha bulaşıcı. Dolayısıyla olabilecek en kısa süre içinde ne kadar yüksek aşılanma oranlarına ulaşırsak o kadar iyi. İki doz aşılanmış kişilerde Delta’ya bağlı enfeksiyonlar çok daha az ve enfeksiyonlar daha hafif. İngiltere’de hastaneye yatış oranları ve süreleri daha kısa. Ama asıl etkilenen grup aşılanmamış olan çocuklar ve genç yaş grupları. Çocuklarda daha ağır seyrettiğine dair veriler var. Klinik tablo da değişmiş gibi gözüküyor. Örneğin daha çok nezle benzeri, burun akıntısı gibi semptomlarla ortaya çıkıyor. Sonbaharda bu durum, aşılanmamış çocuklar açısından sorun oluşturabilir. Aşılamada gerekli düzeyi yakalarsak çok büyük bir pik yaşanmayacaktır.”